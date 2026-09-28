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В московском регионе прогнозируют туман до утра

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Москве и Подмосковье ночью и утром во вторник возможен туман, сообщили региональные главки МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 23 часов 28 сентября до 10 часов 29 сентября местами по Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м", - сообщило столичное управление МЧС.

Подмосковный главк МЧС также предупреждает о тумане в столице: ночью и утром во вторник в Московской области видимость упадет до 200-700 м.

Подмосковье Росгидромет МЧС Москва Московская область
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