Туман ожидается в Московской области ночью и утром в четверг

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Туман с видимостью 200-700 метров ожидается местами в Подмосковье ночью и утром в четверг, сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ночью и утром 17 сентября местами по Московской области ожидается туман с видимостью 200-700м", - говорится в сообщении ведомства, размещенном в мессенджере Мах.

Московский главк МЧС также предупредил о тумане в столице: ночью и утром в четверг видимость упадёт до 200-700 м.

В ведомстве призывают водителей соблюдать правила безопасности и быть бдительными. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендовано воздержаться от выхода на улицу.