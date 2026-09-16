Поиск

Туман ожидается в Московской области ночью и утром в четверг

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Туман с видимостью 200-700 метров ожидается местами в Подмосковье ночью и утром в четверг, сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ночью и утром 17 сентября местами по Московской области ожидается туман с видимостью 200-700м", - говорится в сообщении ведомства, размещенном в мессенджере Мах.

Московский главк МЧС также предупредил о тумане в столице: ночью и утром в четверг видимость упадёт до 200-700 м.

В ведомстве призывают водителей соблюдать правила безопасности и быть бдительными. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендовано воздержаться от выхода на улицу.

Московская область МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве в субботу внешнюю сторону Садового перекроют для мотофестиваля

В Москве проведут розыгрыш призов среди посетителей театров

 В Москве проведут розыгрыш призов среди посетителей театров

Бабье лето продержится в Москве всю неделю

Летевший из Москвы в Анталью самолет сел в Минводах из-за неисправности

В 2026 году в Москве произошло 619 ДТП с участием мотоциклистов

 В 2026 году в Москве произошло 619 ДТП с участием мотоциклистов

В Москве запретили работу таксистов-"зазывал"

 В Москве запретили работу таксистов-"зазывал"

Подполковник подмосковного главка МВД арестована по делу председателя СД "Евротранса"

Движение вновь открыто на ряде участков в Москве

 Движение вновь открыто на ряде участков в Москве

Ряд дорог перекрыт в центре Москвы

Путин и Собянин открыли московский городской вокзал "Серп и Молот" на МЦД-4

 Путин и Собянин открыли московский городской вокзал "Серп и Молот" на МЦД-4
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11772 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3734 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов