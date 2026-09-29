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"Книжная лавка писателей" Союза писателей России открылась в Москве на Кузнецком мосту

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Флагманская "Книжная лавка писателей" Союза писателей России (СПР) открылась во вторник Москве на Кузнецком мосту.

"У магазина не (просто) большая, а фантастическая история. Все, кто читают книги в Москве, знают, что с 1947 года здесь находилась книжная лавка Союза писателей. В 90-е годы она была разрушена, украдена. И только в конце прошлого года благодаря решению президента возвращена Союзу писателей России. За полгода она приведена в порядок, и теперь это один из самых модных и стильных книжных магазинов Москвы", - сказал первый секретарь СПР Владимир Мединский во вторник на открытии книжного магазина.

Он отметил уникальность места, где расположена книжная лавка.

"Изучая историю этого здания, а точнее всей линейки зданий, тянущихся по Кузнецкому мосту, мы нашли интересные факты. До (Великой Отечественной) войны здесь был книжный магазин "Международная книга". Это была реинкарнация дореволюционного книжного магазина (Товарищества) Вольфа, (...) который находился в этом здании, правда, мы точно не можем идентифицировать, какая из дверей в него вела. Он (магазин - ИФ) находился в здании издательства Бекетова, при котором была книжная лавка", - сказал глава СПР.

"То есть, упрощая, в этом месте Москвы на Кузнецком мосту продавали книги 250 лет назад при матушке Екатерине. Второго такого места в мире нет. Здесь кирпичи помнят (издателей - ИФ) Новикова и Бекетова. Поэтому приходите в "Книжную лавку писателей", прикоснетесь, покупайте книги. Люди, которые читают книги, не в обиду будет сказано, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор", - резюмировал Мединский.

Все работы по ремонту и восстановлению магазина взял на себя СПР.

Замдиректора - программный директор СПР Анна Попова обратила внимание, что в Книжную лавку писателей переехал магазин "Достоевский" с Воздвиженки, и Союз планирует формировать вместе с его командой новую программу на новой площадке. "Мы хотим, чтобы лавка писателей стала не просто одним из хороших магазинов, но чтобы у нее появился свой голос, чтобы сюда приходили не только за книгой, но и за разговором, и за смыслами. Чтобы здесь встречались писатели, читатели, критики, молодые авторы и уже большие имена. Чтобы здесь проходили не просто презентации, но события, ради которых люди бы специально приезжали на Кузнецкий мост", - сказала Попова.

В свою очередь директор сети книжных магазинов "Достоевский", исполнительный директор АНО "Музей истории военной формы" Елена Синицина сообщила, что планируется насыщенная литературная программа, как это было на прежнем месте. "Мы очень хотим, чтобы этот магазин стал самым модным книжным магазином в Москве. В эти книжном пространстве даже мебель стремится к небу. Я уверена, что каждый сможет здесь найти свою книжку. (...) Важной частью нашей работы станет просветительская работа. Мы по-прежнему будем проводить здесь встречи со нашими читателями, литературные вечера, различные музыкальные сеты, - всё то, чем был богат "Достоевский" на Воздвиженке сохранится здесь", - сказала Синицина.

В интерьере книжной лавки использованы элементы, отсылающие к белокаменному Кузнецкому мосту, а также находящейся поблизости реке Неглинке. Особое место в магазине занимает историческая литература, практически полностью занявшая одну из стен в помещении на стеллаже высотой в два этажа.

Ранее "Книжная лавка писателей" была открыта в штаб-квартире СПР на Комсомольском проспекте.

Магазин работает с 10:00 до 22:00 по адресу ул.Кузнецкий мост, 18/7.

Владимир Мединский Книжная лавка писателей Союз писателей России
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