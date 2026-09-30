В Москве снижается заболеваемость ОРВИ после сезонного подъема в начале сентября

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В столице снижается заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) во всех возрастных группах после ожидаемого сезонного подъема заболеваемости в начале сентября, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве в среду.

С 21 сентября по 27 сентября в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ оценивается как стабильная и соответствует сезону, отмечается в сообщении.

Как поясняют в ведомстве, рост заболеваемости в начале месяца был обусловлен циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии с преобладанием риновируса. Наиболее активно инфекция распространялась среди школьников, что связано с формированием детских коллективов после летних каникул и тесным контактом в учебных заведениях.

В управлении Роспотребнадзора по Москве напомнили, что для формирования поствакцинального иммунитета организму требуется в среднем две недели. В связи с этим иммунизацию необходимо пройти в настоящее время, до начала традиционного сезонного подъема заболеваемости гриппом, который прогнозируется в осенне-зимний период.

Особенно важна прививка от гриппа лицам из группы повышенного риска: воспитанникам детских садов, студентам, школьникам, беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет, медицинским работникам, работникам сферы образования, транспорта, ЖКХ и социальной защиты, добавили в сообщении.