Поиск

В Москве снижается заболеваемость ОРВИ после сезонного подъема в начале сентября

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В столице снижается заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) во всех возрастных группах после ожидаемого сезонного подъема заболеваемости в начале сентября, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве в среду.

С 21 сентября по 27 сентября в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ оценивается как стабильная и соответствует сезону, отмечается в сообщении.

Как поясняют в ведомстве, рост заболеваемости в начале месяца был обусловлен циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии с преобладанием риновируса. Наиболее активно инфекция распространялась среди школьников, что связано с формированием детских коллективов после летних каникул и тесным контактом в учебных заведениях.

В управлении Роспотребнадзора по Москве напомнили, что для формирования поствакцинального иммунитета организму требуется в среднем две недели. В связи с этим иммунизацию необходимо пройти в настоящее время, до начала традиционного сезонного подъема заболеваемости гриппом, который прогнозируется в осенне-зимний период.

Особенно важна прививка от гриппа лицам из группы повышенного риска: воспитанникам детских садов, студентам, школьникам, беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет, медицинским работникам, работникам сферы образования, транспорта, ЖКХ и социальной защиты, добавили в сообщении.

Роспотребнадзор Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Домодедово и Жуковский работают по согласованию

 Домодедово и Жуковский работают по согласованию

Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию

Отопление в Москве начнут включать 1 октября

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

 Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Теплая "золотая осень" придет в Москву в конце сентября

Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до 23

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 17

Москвич задержан за подготовку подрыва авто в кортеже высокопоставленного чиновника

Превышений ПДК вредных веществ из-за пожара на мусорной площадке в Щелково не зафиксировано

Путин уверен, что Москва должна развиваться на основе заложенных Лужковым традиций

 Путин уверен, что Москва должна развиваться на основе заложенных Лужковым традиций
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12023 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3801 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов