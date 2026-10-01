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График движения поменяется на Ленинградском направлении МЦД-3 3-8 октября

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Расписание поездов Ленинградского направления Московских центральных диаметров (МЦД-3/D3) изменится с 3 по 8 октября включительно из-за строительных работ, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С 3 по 8 октября включительно изменится движение поездов на Ленинградском направлении D3. Это связано с выполнением работ по строительству ВСМ (Высокоскоростной железнодорожной магистрали) на участке "Химки" - "Ховрино", - сообщается в канале департамента в мессенджере Max.

На Ленинградском направлении итервалы движения поездов в пиковое время будут частично увеличены до 10 минут, во внепиковое время - до 15 минут, у некоторых поездов изменится расписание и набор остановок.Часть поездов категории "экспресс" будет отменена.

Кроме того, на станции "Химки" для большей части поездов категории "экспресс" в направлении "на Зеленоград-Крюково/в область" изменятся путь и платформа отправления: часть составов проследует по пути МЦД "на Зеленоград-Крюково", часть - по третьему пути.

На Казанском направлении поезда до Казанского вокзала и в обратную сторону будут сохранены.

МЦД Химки Москва
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