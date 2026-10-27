Движение перекроют на ряде дорог в центре Москвы из-за саммита "Россия-Африка"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Движение в центре Москвы на некоторых улицах, набережных, мостах и в проездах 27, 28 и 29 октября будет временно ограничено из-за саммита "Россия-Африка", сообщили в столичном департаменте транспорта.

Так, 27 октября с 11:00 до окончания мероприятия ограничения будут действовать на улицах Рочдельской, Мантулинской и 1905 года; на Краснопресненской набережной.

Кроме того, 28 октября с 10:00, а 29 октября с 08:00 и до окончания мероприятия движение будет закрыто на улицах Ильинке, Варварке, Москворецкой, Тверской, Моховой, Охотный Ряд, Петровке, Большой Никитской, Волхонке и Ленивке; на площадях Новой и Старой; на Москворецкой, Пречистенской и Кремлевской набережных; Большом Москворецком и Малом Устьинском мостах; в Театральном, Китайгородском и Соймоновском проездах.

На Варварке также будет временно запрещена парковка 28 и 29 октября.

Саммит "Россия-Африка" пройдет в Москве 28-29 октября.