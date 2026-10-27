После схода трамвая с рельсов на севере Москвы проведут служебную проверку

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Московский метрополитен проводит служебную проверку по факту схода двух тележек трамвая с рельсов на улице Костякова на севере Москвы, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Московский метрополитен проводит служебную проверку по факту инцидента с трамваем на улице Костякова. Специалисты в ходе проверки установят все факты произошедшего события", - сообщается в канале департамента в мессенджере Max во вторник.

Информация, распространяемая в каналах об опрокидывании вагона, не соответствует действительности. Произошел сход двух тележек с рельсов.

"Движение трамваев было полностью восстановлено в кратчайшие сроки. Перед запуском движения специалисты проверили всю путевую инфраструктуру - она полностью готова для безопасного движения трамваев", - отметили в департаменте.

Ранее дептранс сообщил о штатном движении трамваев на улице Костякова на севере Москвы, где ранее с рельсов сошел городской транспорт.