Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский работают по согласованию

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства, сообщает Росавиация во вторник.

"Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.