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Пробки в Москве достигли 8 баллов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Низкая скорость транспортного потока наблюдается на дорогах Москвы в среду вечером из-за перекрытий, после их снятия движение нормализуется, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"В Москве интенсивное движение - на дорогах 8 баллов. В центре сохраняются временные перекрытия", - говорится в сообщении дептранса.

В настоящее время интенсивный трафик в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК), МКАД и вылетных магистралях в область.

По данным дептранса, движение наиболее плотное на ТТК в районе Лужнецкой эстакады в каждом направлении, внутренней стороне Садового кольца в районе Валовой улицы, ТТК в районе улицы Нижней Масловки в каждом направлении.

После снятия перекрытий движение нормализуется, уточнили в департаменте.

дептранс Москва
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