Поиск

В московский монастырь вернули древнюю икону Богородицы "Грузинская"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Торжественное возвращение древнего образа в родную обитель - Алексеевский женский монастырь Москвы - прошло в воскресенье, в церемонии принял участие патриарх Кирилл.

После литургии, которую совершил в монастыре патриарх, игумения Ксения (Чернега) поблагодарила его за возвращение святыни. Она напомнила, что речь идет о древнейшем списке чудотворного образа Богородицы "Грузинская", который в XVII веке был обретен в Алексеевском монастыре во время эпидемии чумы в Москве. Список был сделан придворным иконописцем, мастером Оружейной палаты Кириллом Улановым и, возможно, также предназначался для царской семьи.

В последние годы старинная икона хранилась в частной коллекции предпринимателя Андрея Бокарева. По ходатайству патриарха Кирилла он передал образ Алексеевскому монастырю на вечное владение.

Москва Алексеевский монастырь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Несовершеннолетний россиянин задержан за угрозу теракта в парке "Царицыно"

В столичном дептрансе рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю

 В столичном дептрансе рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю

Октябрь в Москве повторил температурный рекорд шестилетней давности

 Октябрь в Москве повторил температурный рекорд шестилетней давности

ФСБ получила от американской стороны информацию о подготовке теракта в Москве

Гидрометцентр спрогнозировал первый снег в Москве 4 ноября

 Гидрометцентр спрогнозировал первый снег в Москве 4 ноября

Более 860 БПЛА летело в сторону Московского региона в ночь на пятницу

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 62

Число уничтоженных на подлете к столице дронов увеличилось до 37

"Аэрофлот" корректирует расписание рейсов из-за ограничений в московских аэропортах

 "Аэрофлот" корректирует расписание рейсов из-за ограничений в московских аэропортах

Сбито 16 БПЛА, летевших на Москву
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4027 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12713 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов