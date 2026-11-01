В московский монастырь вернули древнюю икону Богородицы "Грузинская"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Торжественное возвращение древнего образа в родную обитель - Алексеевский женский монастырь Москвы - прошло в воскресенье, в церемонии принял участие патриарх Кирилл.

После литургии, которую совершил в монастыре патриарх, игумения Ксения (Чернега) поблагодарила его за возвращение святыни. Она напомнила, что речь идет о древнейшем списке чудотворного образа Богородицы "Грузинская", который в XVII веке был обретен в Алексеевском монастыре во время эпидемии чумы в Москве. Список был сделан придворным иконописцем, мастером Оружейной палаты Кириллом Улановым и, возможно, также предназначался для царской семьи.

В последние годы старинная икона хранилась в частной коллекции предпринимателя Андрея Бокарева. По ходатайству патриарха Кирилла он передал образ Алексеевскому монастырю на вечное владение.