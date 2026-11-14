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Один из корпусов РГГУ в Москве закрыт на карантин из-за выявленного случая кори

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) перевел на дистанционное обучение один из учебных корпусов на юге Москвы на фоне выявленного случая кори, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза в субботу.

"Подтверждаем введение карантинных ограничений из-за кори в одном из корпусов на Кировоградской улице д. 25, к. 2 в связи с предписанием Роспотребнадзора по ЮАО. Закрытие коснулось только одного корпуса, остальные продолжают работу в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Согласно приказу вуза, в связи с эпидемиологической обстановкой студенты корпуса переведены на дистанционное обучение.

Москва РГГУ
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