Москва

Уровень сероводорода в воздухе к утру превышен в пяти районах Москвы

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Измерительное оборудование зафиксировало в ночь на пятницу рост уровня сероводорода в атмосферном воздухе на территории Восточного и Юго-Восточного административных округов, сообщает "Мосэкомониторинг".

По данным наблюдений, содержание вредного вещества превысило допустимую норму в пяти районах города: Новокосино (в 2,35 раза), Выхино-Жулебино (в 2,14 раза), Косино-Ухтомский (в 1,8 раза), а также незначительно - в Марьино и Рязанском районе.

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это безопасный для здоровья населения уровень, отмечается в сообщении.

Ранее директор ГПБУ "Мосэкомониторинг" Полина Захарова заявила, что сероводород в московском воздухе не влияет на здоровье людей.

По ее словам, превышение предельно допустимой концентрации этого вещества в ночные часы связано с метеоусловиями, а не выбросами в атмосферу.

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