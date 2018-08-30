Начало сентября в Москве будет рекордно теплым, сухим и солнечным за последние 70 лет

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - На редкость теплое начало осени ожидается в Москве, сообщает сайт "Метеоновости".

"Редкий сентябрь в Москве может похвастаться столь теплой погодой. Но чтобы все первые три дня сентября были солнечными и такими теплыми, такое случается впервые за последние 70 лет", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, погода в первые выходные осени останется сухой, солнечной и по-июльски теплой.

Так, 1 и 2 сентября атмосферное давление в столичном регионе продолжит расти, при переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве ночью 13-15 градусов, днем - 24-26 градусов.

Средняя суточная температура превысит норму на 5-6 градусов и будет соответствовать середине июля, уточняет сайт.

"И 3 сентября, когда столичные школьники начнут новый учебный год, зонты и куртки им не понадобятся", - отмечается в сообщении.