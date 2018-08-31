Синоптики пообещали теплый сентябрь в европейской части России

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - По всей территории РФ в сентябре прогнозируется температура в пределах и выше нормы, сильные осадки ожидаются в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщил научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.

"Практически на всей территории нашей страны прогнозируется температура около и выше нормы. Температура существенно выше нормы в сентябре прогнозируется на европейской части России. Начиная от Урала и в Сибири - около нормы. На Дальнем Востоке - температура существенно выше нормы", - сказал Вильфанд в пятницу на пресс-конференции в Москве.

"На европейской части России, в северных и средних широтах, нормальное увлажнение. В южных районах, включая Нижнюю Волгу, дефицит осадков. Избыток осадков - в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах", - добавил он.