Москвичей предупредили о грозе и дожде в понедельник

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в регионе, сообщается в понедельник на сайт министерства.

"Согласно прогнозу погоды Центрального управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие два часа с сохранением до вечера местами по Московской области ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении подмосковного МЧС.