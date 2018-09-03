Летняя погода сохранится в Московском регионе в первую неделю сентября

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В течение недели среднесуточная температура воздуха в Москве и области продолжит превышать норму на 4-6 градусов и будет соответствовать летним значениям, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Гидрометцентра России.

"Почти всю неделю Москва и Московская область останутся под преобладающим влиянием антициклонов. Фон атмосферного давления будет повышенным. В отдельные дни приближающиеся фронтальные разделы могут стать причиной небольших локальных кратковременных дождей", - сказано в сообщении.

Например, во вторник, по данным Гидрометцентра РФ ночью местами возможен небольшой дождь, температура 12-14 градусов в Москве (при этом в центре города 16-18 градусов), 9-14 градусов по области. Днем немного прохладнее, чем накануне - 22-24 градусов в столице и 20-25 градусов в Подмосковье. В Москве обойдется без дождей, а вот по области местами возможны осадки.