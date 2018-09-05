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Москва

Жителя Клина задержали за издевательства над голубями

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В отношении 30-летнего жителя Клина возбудили уголовное дело за жестокое обращение с голубями, сообщает главное управление МВД России по Московской области.

"Установлено, что задержанный ловил голубей и с силой кидал их об асфальт. В результате его действий погибло семь птиц", - говорится в сообщении на сайте регионального управления.

В ведомстве уточняют, что ранее судимого 30-летнего мужчину, подозреваемого в совершении данного преступления, задержали участковые уполномоченные полиции. Об инциденте сообщила в дежурную часть местная жительница.

Следственный отдел ОМВД возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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