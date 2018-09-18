Около 100 человек эвакуированы из здания Мосгордумы

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Около ста человек эвакуированы из здания Мосгордумы после анонимного сообщения о взрывном устройстве, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Поступил анонимный звонок с сообщением о минировании здания Мосгордумы по адресу: Страстной бульвар 15/29 стр 1. Из здания эвакуировано порядка 100 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для проверки информации на место выехали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Информация уточняется.