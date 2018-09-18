Угроза взрыва в здании Мосгордумы оказалась ложной

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы не нашли опасных предметов в здании Мосгордумы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Помещения были обследованы кинологами. Опасных предметов не обнаружено. Сообщение было ложным", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что личность подозреваемого в "минировании" здания устанавливается.

Ранее сообщалось, что после анонимного звонка об угрозе взрыва из здания Мосгордумы на Страстном бульваре в центре столицы были эвакуированы порядка ста человек.