Центр Москвы закроют для проезда на время марафона

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Центр столицы перекроют 23 сентября для проведения Московского марафона, сообщили во вторник на сайте мэрии Москвы.

"Для водителей закроют ряд набережных, среди которых Лужнецкая, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Краснопресненская, Пресненская, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская и Фрунзенская. Нельзя будет проехать по улицам Лужники, Хамовнический Вал, Смоленской, Тестовской, Мантулинской, Баррикадной и Большой Якиманке, улицам 1905 года, Красная Пресня и Крымский Вал и по Новодевичьей набережной", - говорится в сообщении.

Как сообщается в пресс-релизе, движение также перекроют на улицах Большая Полянка, Серафимовича, Охотный Ряд, Моховой, а также на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд и части Смоленской улицы от Бородинского моста до Смоленского проезда.

"Кроме того, перекрытия введут в 1-м Красногвардейском проезде, на Новинском, Смоленском, Зубовском и Крымском бульварах, Калужской, Лубянской, Новой и Старой площадях, в Якиманском, Театральном и Китайгородском проездах. Для транспорта закроют Большой Каменный и Большой Устьинский мосты, а также Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Цветной, Петровский, Страстной и Тверской бульвары", - отмечается в сообщении.

Схему перекрытий можно посмотреть здесь.

Участники марафона смогут выбрать одну из двух дистанций - на 10 или 42,2 км. Маршрут забега на 10 километров пройдет через Лужнецкую набережную, улицу Хамовнический Вал, Новодевичью набережную, Смоленский и Зубовский бульвары, Фрунзенскую улицу, улицу Лужники и Смоленскую улицу на участке от Бородинского моста до Смоленского бульвара. Для транспорта их закроют с 07:00 до 17:00, сообщили в столичной мэрии. Участники забега на 42,2 км смогут увидеть небоскребы "Москвы-Сити", четыре из семи сталинских высоток, Большой театр, Политехнический музей, Кремль, Крымский мост и храм Христа Спасителя. Стартовать и финишировать бегуны будут в "Лужниках", говорится в пресс-релизе.

Московский марафон - крупнейшее соревнование по бегу, которое проводится в столице ежегодно с 2013 года.