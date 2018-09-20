Новую навигацию столичной подземки опробуют на "Пушкинской"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Новый пилотный проект по навигации в московском метро будет проведен в ближайшее время на станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в четверг.

"На станции установят дополнительные элементы со скорректированными форматами представления информации. Мнение пассажиров специалисты внимательно изучат и обязательно учтут в рамках соцопроса по пилоту", - сказал собеседник агентства.

По его словам, масштабное концептуальное обновление навигации в метро проходит раз в несколько десятков лет. "С 2010 года открылись 73 новые станции, следовательно, возросло и количество пересадок. На указателе уже нельзя уместить в два раза больше информации, не поменяв формат. Новая система навигации постоянно дорабатывается, а потом точечно размещается на инфраструктуре метро", - отметили в пресс-службе.

При этом в метрополитене обещают внимательно отслеживать мнение пассажиров при обновлении навигации. Все вопросы и предложения, связанные с навигацией, можно направлять на электронный адрес navigation@mosmetro.ru или через мобильное приложение "Метро Москвы".

В метро установлено более 60 тысяч элементов навигации, из них порядка 30 тысяч схем постоянно обновляются при вводе новых станций метро.