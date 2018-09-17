Машинисты в московском метро стали приветствовать пассажиров, как пилоты самолетов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Машинисты Московского метрополитена и водители наземного транспорта столицы теперь стали приветствовать пассажиров по громкой связи по аналогии с капитанами воздушных судов, сообщает сайт мэрии в понедельник.

Машинисты и водители здороваются с пассажирами и желают им приятной поездки. В столичном метрополитене приветствия звучат через громкоговорители в вагонах несколько раз в день, в наземном транспорте пассажиров приветствуют каждые два часа на крупных остановках, например у станций метро, железнодорожных платформ и вокзалов.

"Машинисты и водители здороваются с пассажирами по аналогии с пилотами самолетов. Сначала они представляются - называют свою должность, имя и фамилию, а затем желают горожанам приятной поездки. Вежливое и дружелюбное обращение к пассажирам сделает поездку более приятной. Кроме того, москвичи и гости столицы познакомятся с человеком, который отвечает за их безопасность и комфорт в пути", - пояснил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.