В Москве арестован президент группы компаний "Компьюлинк" Лящ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в пятницу санкционировал на два месяца арест президента группы компаний "Компьюлинк" Михаила Ляща, подозреваемого в хищении денежных средств, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Постановлением суда в отношении Ляща избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября", - сказала она.

Предпринимателю инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Лящ был задержан сотрудниками полиции 19 сентября после дачи показаний.

По данным некоторых СМИ, Лящ является фигурантом уголовного дела о многомиллионных хищениях в госкорпорации "Ростех", возбужденном в 2016 году.

Вместе с тем, в ГК "Компьюлинк" опровергли связь между задержанием Ляща и хищениями в корпорации "Ростех" или вопросами к реализации государственных контрактов с "Ростехом". "Эта информация не соответствует действительности. ГК "Компьюлинк" не заключала договора и не реализовывала проекты для госкорпорации "Ростех", а также не имела контрактов с компаниями, упомянутыми в СМИ в контексте незаконного вывода средств из "Ростеха", - говорится в официальном заявлении компании.

Там также отмечено, что возникшие вопросы полиции к Лящу не имеют отношения к основной деятельности ГК "Компьюлинк".

Группа компаний "Компьюлинк", созданная в 1993 году, является одним из крупных системных интеграторов российского IT-рынка. В 2012 году, по версии Forbes, ГК "Компьюлинк" вошла в 200 крупнейших непубличных компаний России.