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Восемь человек получили травмы при столкновении автобуса и грузовика в Домодедово

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в подмосковном Домодедово, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в Центральном региональном центре МЧС РФ.

"В Домодедово водители пассажирского автобуса и грузового автомобиля не смогли разъехаться и допустили столкновение, пострадало восемь человек", - сказали в ЦРЦ.

По предварительным данным, погибших нет.

Как уточнили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ, авария произошла на Домодедовском шоссе на съезде к деревне Макарово.

"В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение автобуса ЛиАЗ, следовавшего по маршруту №513 "Подольск - ст. Расторгуево", и грузового автомобиля "Татра", - сказали в ведомстве.

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