Информация о заложенном в Мособлсуде взрывном устройстве не подтвердилась

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Мособлсуд возобновил работу после проверки помещений из-за анонимного звонка о заложенном на его территории взрывном устройстве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анна Тюрина.

"Информация, поступившая от анонимного лица о заложенном взрывном устройстве, не подтвердилась", - сообщила Тюрина в среду. "Работа суда была парализована на несколько часов. Оцепление здания снимается, суд начал работать в обычном режиме", - добавила пресс-секретарь.

Ранее Тюрина сообщила агентству, что "в суд поступил анонимный звонок, сказали, что в здании заложена взрывное устройство". После этого, по ее словам, из здания было выведено порядка 500 человек.

Кроме того, пресс-секретарь опровергла информацию некоторых СМИ о стрельбе около здания суда.