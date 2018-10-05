Националисты подали заявку на марш в Москве 4 ноября

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Националисты подали в мэрию Москвы уведомление о проведении "Русского марша", сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете.

"4 октября представители московского оргкомитета "Русский марш - 2018" подали в правительство Москвы уведомление о проведении "Русского марша" в День национального единства 4 ноября", - сказали организаторы.

Они хотели бы провести акцию в формате шествия.

Организаторами "Русского Марша" в Москве выступают: Комитет "Нация и Свобода" (КНС), Ассоциация народного сопротивления (АНС), Национал-революционный авангард (НРА), организация националистов-экологов "Экологический авангард" и "Национальная организация русской молодежи" (НОРМ).