Из суда на севере Москвы эвакуировали 600 человек из-за анонимного звонка

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в здании Девятого арбитражного апелляционного суда на севере Москвы, из здания проведена эвакуация, сообщил в понедельник "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Поступила анонимная информация об угрозе взрыва в здании Девятого арбитражного апелляционного суда по адресу: Проезд Соломенной Сторожки, 12",- сказал собеседник агентства.

"Из здания проведена эвакуация сотрудников и посетителей, всего около 600 человек",- добавил источник.