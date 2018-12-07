Главные новости
В миреПреемником Ангелы Меркель на посту главы ХДС стала Аннегрет Крамп-КарренбауэрВ миреСтраны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти В миреТрамп предложил назначить экс-ведущую Fox News постпредом при ООН
Москва

В Москве за взятку в 15 млн рублей задержаны двое полицейских

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудник Управления экономической безопасности столичной полиции и начальник отдела Главного управления собственной безопасности МВД задержаны за получение взятки в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его словам, полицейские получили взятку в размере 15 млн рублей за прекращение проверки, которую проводило Управление экономической безопасности Главного управления МВД по Москве.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки, добавил он.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва

Новости по теме

Москва
Полиция передала врачам подростка, пришедшего в московскую школу с ножомПолиция передала врачам подростка, пришедшего в московскую школу с ножом
16-летний юноша угрожал причинить себе телесные повреждения, его убедили сдатьсяПодробнее
 Психиатры на скорой помощи увезли подростка, пришедшего с ножом в московскую школуПсихиатры на скорой помощи увезли подростка, пришедшего с ножом в московскую школу
В результате инцидента никто не пострадалПодробнее
 Московская полиция начала переговоры с угрожающим навредить себе школьникомМосковская полиция начала переговоры с угрожающим навредить себе школьником
Старшеклассник пришел в школу в Жулебино с канцелярским ножом, сообщил источникПодробнее
 За ночь в Москве выпало более 10% месячной нормы осадковЗа ночь в Москве выпало более 10% месячной нормы осадков
Четверг в городе будет облачнымПодробнее
Коммунальные услуги подорожают в Москве на 1,7% с 1 январяКоммунальные услуги подорожают в Москве на 1,7% с 1 января
Взнос на капитальный ремонт вырастет на 1 рубль 19 копеекПодробнее
 Власти отменили бесплатную парковку по воскресеньям на 237 улицах в центре МосквыВласти отменили бесплатную парковку по воскресеньям на 237 улицах в центре Москвы
Приказ вступает в силу с 15 декабряПодробнее
 Стоимость парковки в самом центре Москвы повысится до 380 рублей с 15 декабряСтоимость парковки в самом центре Москвы повысится до 380 рублей с 15 декабря
Самым низкий тариф в центре будет между Садовым и Бульварным кольцами - 80 рублей в часПодробнее
 Москвичи смогут сами исправлять ошибки при оплате парковки во избежание штрафовМосквичи смогут сами исправлять ошибки при оплате парковки во избежание штрафов
Водители, в частности, смогут доплатить за парковку до конца дня, если не успели продлить парковочную сессиюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 6 декабря7 фото
06 декабря
Фотохроника 6 декабря
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПреемником Ангелы Меркель на посту главы ХДС стала Аннегрет Крамп-КарренбауэрВ миреСтраны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти В миреТрамп предложил назначить экс-ведущую Fox News постпредом при ООНВ РоссииПутин назначил Валерия Лимаренко из "Росатома" врио губернатора Сахалинской областиВ РоссииПо словам Москальковой, украинские моряки не осознавали, что нарушают границу РФВ РоссииБольшинство девятиклассников в 2018 году решили не продолжать обучение в школе

В РПЦ назвали оскорбительным письмо патриарха Варфоломея главе Московского патриархата

Экс-госсекретарь США назвал Трампа импульсивным и недисциплинированным

Фотохроника 7 декабря

Фотохроника 7 декабря6 фото

Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от сделки ОПЕК+

Что произошло за день: пятница, 7 декабря

Новое соглашение о сокращении добычи нефти, внимание Кремля к отмене концертов рэперов и преемница Ангелы Меркель Подробнее

Филиппины отказались от закупки российских вертолетов из-за санкций США

Синод УПЦ заявил о давлении и уголовном преследовании со стороны Киева

Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиФэнтези "Щелкунчик и четыре королевства", психологический триллер фон Триера и "Заповедник" с Безруковым Подробнее

В Москве за взятку в 15 млн рублей задержаны двое полицейских

Экс-глава РАО Федотов снова арестован по делу о мошенничестве

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');