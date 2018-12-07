В Москве за взятку в 15 млн рублей задержаны двое полицейских

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудник Управления экономической безопасности столичной полиции и начальник отдела Главного управления собственной безопасности МВД задержаны за получение взятки в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
По его словам, полицейские получили взятку в размере 15 млн рублей за прекращение проверки, которую проводило Управление экономической безопасности Главного управления МВД по Москве.
Возбуждено уголовное дело о получении взятки, добавил он.
"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.