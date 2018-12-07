В Москве за взятку в 15 млн рублей задержаны двое полицейских

Четверг в городе будет облачным Подробнее

За ночь в Москве выпало более 10% месячной нормы осадков

Старшеклассник пришел в школу в Жулебино с канцелярским ножом, сообщил источник Подробнее

Московская полиция начала переговоры с угрожающим навредить себе школьником

В результате инцидента никто не пострадал Подробнее

Психиатры на скорой помощи увезли подростка, пришедшего с ножом в московскую школу

16-летний юноша угрожал причинить себе телесные повреждения, его убедили сдаться Подробнее

Полиция передала врачам подростка, пришедшего в московскую школу с ножом

5 декабря 15:26

Коммунальные услуги подорожают в Москве на 1,7% с 1 января

Взнос на капитальный ремонт вырастет на 1 рубль 19 копеек Подробнее

5 декабря 09:11

Власти отменили бесплатную парковку по воскресеньям на 237 улицах в центре Москвы

Приказ вступает в силу с 15 декабря Подробнее

4 декабря 15:25

Стоимость парковки в самом центре Москвы повысится до 380 рублей с 15 декабря

Самым низкий тариф в центре будет между Садовым и Бульварным кольцами - 80 рублей в час Подробнее

4 декабря 10:58

Москвичи смогут сами исправлять ошибки при оплате парковки во избежание штрафов