Суд в Москве приговорил бывшего полицейского к 13 годам тюрьмы за госизмену

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии общего режима и лишил звания старшего лейтенанта бывшего полицейского Алексея Житнюка за государственную измену, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"В Московском городском суде оглашен приговор в отношении Алексея Житнюка. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года", - сказали в суде.

Кроме того, Житнюк лишен специального звания "старший лейтенант полиции", добавили в пресс-службе.

Судебный процесс в отношении бывшего полицейского проходил в закрытом режиме, так как материалы дела имеют грив "совершенно секретно".

Житнюк был задержан в ноябре прошлого года и с санкции Лефортовского суда Москвы отправлен под арест. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена), предусматривающее наказание до 20 лет лишения свободы.

По данным источника "Интерфакса", Житнюк ранее проходил службу в управлении внутренних дел Северо-восточного административного округа Москвы. В 2015 году уволился и пришел на работу в службу безопасности одной из московских компаний, у которой был договор с Военно-морским флотом на поставку электроники, сказал собеседник агентства.

Как установлено следствием и судом, россиянин передавал норвежцу Фруде Бергу секретные данные, касающиеся Военно-морского флота РФ. Об их связи стало известно сотрудникам оперативных служб и на очередной встрече в конце ноября 2017 года оба были задержаны с поличным, сказал источник.

Берг был задержан российскими спецслужбами 5 декабря прошлого года около гостиницы в Москве. На следующий день Лефортовский суд санкционировал его арест. Следствие в отношении Берга в настоящее время продолжается.

Гражданину Норвегии предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). По версии следствия, он отправлял по почте завербованным иностранной разведкой россиянам деньги и разведывательные задания о сборе военных секретов.

По словам его адвоката Ильи Новикова, иностранец отрицает все обвинения и утверждает, что отправить конверты его просил знакомый из Осло, который говорил, что "деньги очень нужны человеку, для которого предназначены".

Как отмечал адвокат, Берг также отвергает знакомство с другим фигурантом дела - россиянином Алексеем Житнюком.