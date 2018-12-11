В Москве начали высаживать деревья

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Работы по высадке деревьев-крупномеров стартовали на улицах Москвы в этом году позже обычного - за три недели до Нового года.

"Необычно теплая и долгая осень стала причиной того, что период вегетации деревьев закончился позже обычных сроков. В связи с этим высадку деревьев начали в декабре", - сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он пояснил, что обычно взрослые деревья-крупномеры высотой 7-9 метров и обхватом ствола 20-60 см высаживают с ноября: в это время они уже находятся в состоянии покоя и легче переносят транспортировку и пересадку.

Деревья, отметил Бирюков, высаживают ночью, чтобы не создавать неудобств для горожан. На время работ временно ограничивается движение по крайней полосе для подвоза крупномеров и работы техники.

Работы проводятся на площади у станции метро "Улица 1905 года", в переулках Китай-города, на территории исторического входа в парк Горького с Ленинского проспекта, на Андреевской набережной, Лесной и прилегающим к ней улицам и переулкам.

По его информации, до конца года на этих общественных пространствах будет высажено 745 деревьев, а весной 2019 года - более 19 тыс. кустарников.

"Это такие породы как липа, клен, рябина, яблоня, дуб, пихта, сирень и черемуха. Все они отличаются морозо- и ветроустойчивостью, хорошо адаптированы к условиям мегаполиса", - подчеркнул заммэра.