Москва

Трое мужчин скончались в Москве после распития алкоголя

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Трое мужчин умерли в квартире дома на западе Москвы, предположительно, от отравления спиртными напитками, следователи проводят проверку, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Сегодня днем в одной из квартир дома на Беловежской улице обнаружены тела трех мужчин. Предварительная причина смерти - отравление спиртосодержащими напитками", - сказала Иванова в среду "Интерфаксу".

Она отметила, что по данному факту проводится доследственная проверка.

"При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время следователи работают на месте происшествия", - сказала Иванова.

Она добавила, что для установления точной причины смерти будут назначены судебно-медицинские экспертизы.

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