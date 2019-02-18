Смертность от отравления алкоголем в РФ в 2018 году снизилась на 18%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Смертность от отравления алкоголем в России в 2018 году снизилась на 18%, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре разработки национальной алкогольной политики.

По сведениям центра, в прошлом году алкоголем отравились 5,6 тыс. человек. Кроме того, смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 1,6 тыс. человек, что на 0,2% меньше, чем годом ранее.

Как пояснили эксперты, согласно Международной классификации болезней, диагноз "отравление алкоголем с неопределенными намерениями" означает, что доступной информации недостаточно, чтобы медицинские и юридические эксперты могли сделать вывод о том, является ли данный инцидент несчастным случаем, самоповреждением или насилием с целью убийства или нанесения повреждений. Стандарта по диагностике отравления и воздействие алкоголем с неопределенными намерениями не установлено.

В группу риска при отравлении и воздействии алкоголем с неопределенными намерениями входят молодые люди в возрасте 15-19 лет.

В центре уточнили, что в Курганской области, например, в 2018 году смертность от отравления алкоголем выросла на 24,1%, в Тверской области - на 13%. В то же время в Архангельской области, которая в первом полугодии входила в число лидеров по росту этого показателя, по итогам года смертность снизилась на 22,7%. В Брянской области снижение составило 25%.

В Магаданской области в 2018 году смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями снизилась на 24,2%, в Сахалинской - увеличилась на 29,8%.

7 февраля министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что смертность мужчин трудоспособного возраста в 3,5 раза больше, чем у женщин, в том числе из-за употребления алкоголя.

"70% - это алкогольассоциированная смертность, и не только острая. Она значительно снизилась - изменился рынок алкогольных напитков, меньше суррогатов и ядов. Но накопительная - циррозы, язвенная болезнь желудка, осложнения, панкреонекрозы, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь..." - сказала Скворцова в эфире радиостанции "Вести.ФМ", отвечая на вопрос, с чем связано большое количество смертей у мужчин трудоспособного возраста.

Она отметила, что смертность у мужчин трудоспособного возраста - 750 смертей на 100 тысяч человек - в 3,5 раза превышает количество смертей у женщин трудоспособного возраста (203 на 100 тысяч).