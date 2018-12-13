Посетителей ТЦ "Мега-Белая Дача" в Подмосковье эвакуировали из-за пожара

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Около 500 работников и посетителей торгового центра "Мега-Белая Дача" в Подмосковье пришлось эвакуировать в четверг утром из-за возгорания гирлянды, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.

"Прибывшие на место пожарные установили, что на здании с внешней стороны загорелась уличная гирлянда над входом в магазин "Ашан". До прибытия пожарных работники ТЦ самостоятельно эвакуировали из здания 500 человек", - сказали в ведомстве.

Пожар удалось быстро потушить. Никто не пострадал.