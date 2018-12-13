В Москве в 2018 году отмечен рекордный рост числа индивидуальных предпринимателей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Общее количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в Москве на 1 ноября достигло 316,6 тыс., сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы в четверг.

"Это на 11,9% больше, чем было зарегистрировано 1 ноября 2017 года", - сказал собеседник агентства.

"В октябре в Москве почти 7 тыс. человек стали ИП. Это новый столичный рекорд по числу вновь зарегистрированных ИП", - цитирует пресс-служба заместителя мэра, главу департамента Владимира Ефимова.

Ефимов подчеркнул, что по приросту ИП Москва уверенно занимает первое место среди субъектов РФ.

"За 10 месяцев нынешнего года прирост новых ИП составил 16% по сравнению с январем-октябрем 2017 года", - уточнил заммэра.

Он связал активный рост числа ИП с развитием патентной системы в столице.

"Достаточно сказать, что с 2013 года Москва расширила применение патентной системы для ИП с 45 до 80 видов деятельности. И за этот период среднемесячное число новых индивидуальных предпринимателей в столице увеличилось более чем в 2,5 раза", - добавил Ефимов.