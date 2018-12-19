На Соборной площади Кремля начали устанавливать столетнюю подмосковную ель

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - На Соборной площади Кремля началась установка и украшение главной новогодней елки страны, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова.
"Главная елка доставлена в Московский Кремль, сегодня специалисты приступили к ее установке на Соборной площади", - сказала она.
По ее словам, 24 декабря должно пройти первое праздничное представление в Кремле, а 26 декабря дети со всей страны приедут на "президентскую елку".
В этом году Соборную площадь Кремля украсила столетняя ель из Щелковского района Московской области.Ее высота - 27 метров, диаметр - 60 см.
🌲 100-летнюю ель для Соборной площади Кремля срубили в Щелковском районе Подмосковья. Ее высота — 27 метров, а диаметр ствола — 60 см.— Телеканал 360° (@360tv) 16 декабря 2018 г.
Главную елку страны целый день будут упаковывать в специальный автопоезд. А 18 декабря на елкомобиле с символикой ее повезут в Кремль. pic.twitter.com/FnqOGHRH1t