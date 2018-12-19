На Соборной площади Кремля начали устанавливать столетнюю подмосковную ель

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - На Соборной площади Кремля началась установка и украшение главной новогодней елки страны, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова.

"Главная елка доставлена в Московский Кремль, сегодня специалисты приступили к ее установке на Соборной площади", - сказала она.

По ее словам, 24 декабря должно пройти первое праздничное представление в Кремле, а 26 декабря дети со всей страны приедут на "президентскую елку".

В этом году Соборную площадь Кремля украсила столетняя ель из Щелковского района Московской области.Ее высота - 27 метров, диаметр - 60 см.