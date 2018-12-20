Живые ёлки в Москве немного подорожали в сравнении с прошлым годом

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Цены на живые ели на официальных столичных ёлочных базарах в текущем году существенно не повысились, утверждают московские власти.

"Цена сопоставима с прошлым годом - это приблизительно за один метр одна тысяча рублей на отечественную ель или сосну, и примерно от 3,5 до 4 тысяч рублей на импортную продукцию", - заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в четверг журналистам.

Накануне прошлого Нового года он сообщал, что на московских елочных базарах цены на отечественные ели начинаются от 800 рублей за метр, импортные - от 3,5 тысяч рублей.

Елочные базары начали работу в Москве 20 декабря.

"Сегодня в Москве начали свою работу 267 ёлочных базаров, которые находятся на городских территориях. Помимо этого, многие сетевые магазины предлагают москвичам приобрести живую ель", - сказал Немерюк. Он сообщил, что в течение 11 предновогодних дней будет продано более 50 тысяч елей.