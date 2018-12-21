Апелляция взыскала с "Домодедово" в бюджет 834 млн рублей за загрязнение ручья

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Десятый арбитражный апелляционный суд 19 декабря решил взыскать в бюджет городского округа Домодедово 834,4 млн рублей с ООО "Международный аэропорт "Домодедово" по делу о загрязнении вод ручья Безымянного, следует из картотеки суда.

Таким образом, апелляционный суд по жалобе Росприроднадзора отменил решение Арбитражного суда Московской области, который 4 июня отказал ведомству во взыскании 834,4 млн рублей с аэропорта "Домодедово".

Суд первой инстанции принял к рассмотрению иск Росприроднадзора в декабре 2017 года.

По данным ведомства, аэропорт "Домодедово" при осуществлении хозяйственной деятельности сбрасывал сточные воды "на рельеф местности с последующими впадением в Безымянный ручей - приток реки Гнилуша".

Сброс сточных вод "производится в отсутствие соответствующих разрешений", отмечается в судебных материалах. Сумму вреда, причиненного водному объекту за период с 18 мая по 28 июня 2017 года, Росприроднадзор оценил в 834,3 млн рублей. Деньги, по мнению истца, необходимо взыскать в пользу бюджета городского округа Домодедово.

В качестве доказательств Росприроднадзор представил результаты отбора проб сточных и природных вод. Но суд счел, что "экспертные исследования проведены лицами, которым в силу прямого указания закона не могло быть поручено проведение указанной экспертизы", отмечается в материалах, и пришел к выводу, что надлежащих доказательств не представлено.

Ранее в мае областной суд отказал Росприроднадзору во взыскании с "Домодедово" 37 млн рублей по делу о загрязнении ручья Безымянного в апреле прошлого года. Доводы суда были аналогичные. В июне ведомство обжаловало это решение.