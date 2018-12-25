Москва

Московское метро в Новый год будет работать круглосуточно

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Третий год подряд в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, метро, Московское центральное кольцо и наиболее востребованные маршруты наземного транспорта будут работать без ночного перерыва.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил на заседании президиума правительства города во вторник, что в новогоднюю ночь поезда метро и МЦК будут ходить с интервалами движения от 3,5 до 15 минут, а интервал движения автобусов составит 25-30 минут.

В Новый год будет продлена работа 172 маршрутов наземного транспорта: 13 традиционных ночных маршрутов, 60 круглосуточных и еще 99 будут работать до 03:30.

Кроме того, сообщил Ликсутов, в рождественскую ночь с 6 на 7 января время работы метрополитена и МЦК продлится до 02:00, а работа 165 маршрутов наземного транспорта (без учета ночных маршрутов) - до 03:00.

В новогоднюю и рождественскую ночи до 02:00 продлевается время работы пригородного железнодорожного сообщения, а к поездам "Аэроэкспресса" будут добавлены дополнительные вагоны (10 вагонов вместо 8).

Заммэра сообщил, что во время новогодних и рождественских каникул безопасность на транспорте будут обеспечивать более 15 тыс. сотрудников правительства Москвы, а также сотрудники Главного управления МЧС и МВД по городу Москве и Росгвардии. На всех объектах транспортного комплекса будут усилены меры безопасности, а число досмотров будет увеличено.

Всего, добавил Ликсутов, работу городского транспорта будут обеспечивать более 92 тыс. человек. В круглосуточном режиме и без выходных будет работать контакт-центр "Московский транспорт".

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