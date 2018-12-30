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Новогодние поздравления Путина и Собянина покажут в вагонах московского метро

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Поздравления президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина впервые будут транслировать на видеоэкранах в Новогоднюю ночь в вагонах столичной подземки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро в воскресенье.

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Транслировать видеообращения вместе с титрами будут около 9 тыс. экранов в 1820 вагонах поездов.

Кроме того, в полночь пассажиры смогут услышать традиционную новогоднюю речь Путина на эскалаторах.

"Планируется, что новогоднее поздравление президента за несколько минут до Нового года смогут посмотреть и пользователи бесплатного Wi-Fi, в котором при авторизации будет отключаться реклама", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что московское метро и Московское центральное кольцо в Новогоднюю ночь будут работать без перерыва, а в рождественскую ночь - до 02:00.

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Теги: Владимир Путин, Сергей Собянин, метро, Москва

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