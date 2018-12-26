Неопытный водитель на парковке "Домодедово" врезался в КПП и травмировал охранника

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Неопытный водитель, взяв автомобиль в каршеринге на парковке аэропорта "Домодедово", не справился с управлением и наехал на КПП одного из предприятий комплекса, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах в среду.

"Водитель с небольшим опытом взял машину, по всей видимости, по прилету в каршеринге, но не рассчитал свои возможности и метеоусловия и, выезжая с парковки, не справился с управлением и наехал на КПП", - сказал источник.

Он уточнил, что речь не идет о попытке проезда на территорию аэродрома. "Инцидент произошел вдали от аэродрома рядом с парковкой. Пострадал охранник, находившийся в КПП", - сказал источник.

В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" подтвердили факт инцидента, добавив, что располагают записями с видеокамер и готовы передать их в правоохранительные органы

"Согласно данным системы видеонаблюдения, в 7:40 во время движения по внутрипортовой дороге, которая предназначена для проезда к удаленным паркингам и зданиям различных аэропортовых предприятий, водитель автомобиля каршеринга потерял управление, съехал с дороги и совершил наезд на турникеты контрольно-пропускного пункта одной из компаний", - сказали в пресс-службе.

Инцидент не сказался на дорожной ситуации - проезд для пассажиров к терминалу свободный.