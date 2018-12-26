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ДТП в "Домодедово" произошло из-за ограбления водителя

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Автомобиль каршеринговой компании врезался в КПП в аэропорту "Домодедово" после того, как из него похитили деньги, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе регионального главка полиции.

"Неизвестные на автомобиле "Форд" похитили деньги из машины "Фольксваген", спровоцировав ДТП. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате случившегося травмы получили водитель автомобиля и стоявший у шлагбаума охранник.

Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что из автомобиля, который врезался в КПП, неизвестными было похищено порядка 10 млн рублей.

По данным источника "Интерфакса" в экстренных службах, "водитель автомобиля каршеринга пытался обогнать и остановить впереди едущую машину". "Предварительно, водитель этого автомобиля выбросил на ходу из окна тяжелый предмет, который угодил в лобовое стекло арендованного автомобиля, серьезно его повредив", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что инцидент произошел из-за того, что неопытный водитель не справился с управлением автомобилем, взятым напрокат в каршеринге, и наехал на КПП одного из предприятий комплекса "Домодедово".

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Теги: Москва, Домодедово

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