Московский транспорт продлит работу в рождественскую ночь

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать до 2:00 в рождественскую ночь с 6 на 7 января, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"В Рождественскую ночь с 6 на 7 января меняется режим работы городского транспорта. Москвичи и гости города смогут посетить в полночь храмы и церкви, а после отправиться домой на метро, электричках и автобусах. Метрополитен и Московское центральное кольцо работают до 2:00", - сообщили в пресс-службе департамента транспорта "Интерфаксу" в субботу.

По словам собеседника агентства, дольше всего будет работать наземный городской транспорт - до 3:00.

"7 января пассажирам будут доступны 165 маршрутов, круглосуточно - 13 ночных, - сказали в департаменте. - Также до 2:00 часов ночи продлено время движения поездов пригородного сообщения в рождественскую ночь".