Обследование аварийного участка канала имени Москвы начнется в пятницу

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Детальное обследование аварийного участка канала имени Москвы, из-за которого в четверг утром произошло затопление Тушинского автомобильного тоннеля на Волоколамском шоссе, начнется в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе канала.

"11 января начнется детальное обследование аварийной зоны. Это очень сложный транспортный и гидротехнический узел. С одной стороны, это автомобильный тоннель, с другой стороны - водный мост. По итогам изыскательских работ будет составлена хронология происшествия и определены его основные причины", - приводит слова руководителя ФГБУ "Канал имени Москвы" Германа Елянюшкина его пресс-служба.

Он подчеркнул, что основной задачей работы экспертов станет недопущение подобных аварий в будущем.

Елянюшкин возглавил межведомственную комиссию по выяснению причин и устранения последствий аварийной ситуации в Тушинском тоннеле. Эта комиссия уже осмотрела осушенный участок межшлюзового бьефа, откуда произошел излив воды в тоннель.

"Возможной причиной происшествия могли стать проводившиеся в начале 2000-х годов работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве новой ветки автомобильного тоннеля", - добавили в пресс-службе канала.