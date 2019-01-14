В Подмосковье нашли некрополь эпохи бронзового века

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Истринском округе Московской области обнаружен некрополь датируемый 2,6 тыс. - 2,5 тыс. годами до нашей эры, сообщает региональное министерство культуры.

"В последний раз подобный некрополь был найден на территории Подмосковья четверть века назад. Обнаружение нового памятника представляет собой значимое событие в мире отечественной археологии", - говорится в сообщении.

В ведомстве поясняют, что в некрополе найдены артефакты из камня: боевые топоры, наконечники дротиков, керамические погребальные сосуды.

Некрополь относят к фатьяновской культуре, подобные комплексы являются самыми древними памятниками эпохи бронзы в центральной России, отмечают в министерстве.