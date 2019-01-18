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Житель Москвы убил знакомого из-за долга в 200 тысяч рублей

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Столичные следователи задержали по горячим следам мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого из-за невозвращенного долга в размере 200 тысяч рублей, сообщила представитель московского управления Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По данным следствия, вечером 17 января у подъезда жилого дома по улице Главная района Восточный, обнаружено тело мужчины на вид 35-40 лет с признаками насильственной смерти в виде колото-резанной раны", - сказала Иванова "Интерфаксу".

Совместными усилиями следователей и сотрудников дорожно-патрульной службы был задержан подозреваемый в совершении этого преступления. "Следователи установили, что мужчины были ранее знакомы. В ходе допроса задержанный признал вину и пояснил, что совершил убийство знакомого из-за долга в размере 200 тысяч рублей, который потерпевший не возвращал", - сказала Иванова.

Как установили следователи, преступление было совершено в автомобиле должника - кредитор ударил его ножом, вытащил из салона, после чего угнал машину.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", "в скором времени в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы".

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