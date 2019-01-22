Кофе в московском метро запрещать не будут

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Власти Москвы не собираются запрещать пассажирам пить кофе в столичной подземке, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов на пресс-конференции во вторник.

"Пейте кофе и чай с удовольствием! Только если это не мешает другим пассажирам", - сказал он.

Вместе с тем, он напомнил, что распитие алкоголя на территории метро и в любом другом общественном транспорте запрещено.

Ранее некоторые СМИ сообщали об инициативе депутатов Мосгордумы, предусматривающей запрет на кофе в метро.