Полсотни автомобилей из-за непогоды попали в ДТП на Симферопольском шоссе

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В условиях начавшегося в субботу в московском регионе сильного снегопада около 50 автомобилей попали в аварии на Симферопольском шоссе, еще 15 автомобилей попали в ДТП на Новорижском шоссе.

"На Симферопольском шоссе сейчас три очага массовых ДТП. На протяжении всего шоссе в аварии попало около пятидесяти автомобилей", - сообщили "Интерфаксу" в субботу в областном главке полиции.

По предварительным данным, в этих авариях пострадали только два человека. Аварии на Симферопольском шоссе в полиции связали со сложными погодными условиями.

Госавтоинспекция позднее сообщила об ограничении движения на федеральной трассе "Крым" в Подмосковье из-за массовых аварий.

Ранее в субботу также стало известно о массовой аварии на Новорижском шоссе.

"На 57 километре Новорижского шоссе произошло столкновение пятнадцати автомобилей", - сообщили "Интерфаксу" в областном главке полиции, добавив, что в результате этого массового ДТП пострадал один человек.