Москва

Буксующие на льду фуры осложнили проезд по Новорижской эстакаде в Москве

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Движение затруднено на части Новорижской эстакаде в Москве из-за фур, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"В районе Новорижской эстакады, со внутренней стороны, фуры не могут двигаться на подъем из-за гололедицы на дороге", - сказал собеседник агентства.

По его словам, движение на этой части эстакады затруднено.

Ранее также сообщалось, что на федеральной трассе "Крым" в Подмосковье из-за массовых аварий ограничено движение транспорта. В условиях начавшегося в субботу в московском регионе сильного снегопада около 50 автомобилей попали в аварии на Симферопольском шоссе.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва

Новости по теме

Москва
Экс-замминистра энергетики Кравченко задержан в МосквеЭкс-замминистра энергетики Кравченко задержан в Москве
Он подозревается в мошенничествеПодробнее
 В выходные на Москву обрушится самый мощный за зиму снегопадВ выходные на Москву обрушится самый мощный за зиму снегопад
В субботу на смену морозам придет метельПодробнее
 Научно-технологический центр МГУ получит территорию, предназначавшуюся под жильеНаучно-технологический центр МГУ получит территорию, предназначавшуюся под жилье
Путин выступил на заседании попечительского совета университета и пообещал, что пространства вокруг вуза будут использованы для его развитияПодробнее
 Очевидцы сообщили о задержании участников акции памяти Маркелова и Бабуровой в МосквеОчевидцы сообщили о задержании участников акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве
По словам одного из ее организаторов, нескольких человек задержали на Гоголевском бульвареПодробнее
Второй человек за день погиб от падения льда с крыши дома в МосквеВторой человек за день погиб от падения льда с крыши дома в Москве
Возбуждено уголовное делоПодробнее
 Новая разворотная эстакада открылась на Волоколамском шоссеНовая разворотная эстакада открылась на Волоколамском шоссе
Водителям, которые едут в Щукино, больше не придется разворачиваться у канала им. Москвы - теперь можно по эстакаде повернуть на улицу Академика КурчатоваПодробнее
 Гидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метроГидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метро
Авария случилась во время строительства второго вестибюля станции "Окружная"Подробнее
 Три станции московского метро возобновили работу после подтопленияТри станции московского метро возобновили работу после подтопления
Затопление на салатовой ветке не привело к повреждению инженерных коммуникацийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 25 января5 фото
25 января
Фотохроника 25 января
Неделя высокой моды в Париже10 фото
24 января
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреИспания, Франция и Германия назвали условие признания Гуаидо президентом ВенесуэлыКультураУмер композитор Мишель ЛегранВ миреПосол Венесуэлы заявил о готовности Каракаса принять посредничество МосквыВ миреПочти десять человек погибли из-за обрушения дамбы в БразилииВ миреТрамп объявил о сделке по временному возобновлению работы правительстваВ РоссииПоисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершена

Итальянская биатлонистка Вирер выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

Лучшей из представительниц России стала Старых, финишировавшая 13-й, на четверых россиянки допустили 21 промах Подробнее

Буксующие на льду фуры осложнили проезд по Новорижской эстакаде в Москве

Газета The Daily Telegraph принесла извинения Мелании Трамп за искажение фактов о ней

Полсотни автомобилей из-за непогоды попали в ДТП на Симферопольском шоссе

Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины на съезде ее партии

Испанец Фернандес стал семикратным чемпионом Европы по фигурному катанию

Серебро ЧЕ в Минске завоевал россиянин Александр Самарин, а его соотечественник Михаил Коляда, лидировавший после короткой программы, стал пятым Подробнее

Обвиняемых в покушении на сверстника московских школьников перевели под домашний арест

Испания, Франция и Германия назвали условие признания Гуаидо президентом Венесуэлы

Испания, Франция и Германия назвали условие признания Гуаидо президентом ВенесуэлыЭто произойдет, если в течении восьми дней в стране не будут назначены новые выборы Подробнее

Россияне не пострадали от штормового ветра в турецкой Анталье

Японская теннисистка Наоми Осака выиграла Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака выиграла Australian OpenВ финале женского одиночного разряда она победила Петру Квитову из Чехии Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');