Буксующие на льду фуры осложнили проезд по Новорижской эстакаде в Москве

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Движение затруднено на части Новорижской эстакаде в Москве из-за фур, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"В районе Новорижской эстакады, со внутренней стороны, фуры не могут двигаться на подъем из-за гололедицы на дороге", - сказал собеседник агентства.

По его словам, движение на этой части эстакады затруднено.

Ранее также сообщалось, что на федеральной трассе "Крым" в Подмосковье из-за массовых аварий ограничено движение транспорта. В условиях начавшегося в субботу в московском регионе сильного снегопада около 50 автомобилей попали в аварии на Симферопольском шоссе.