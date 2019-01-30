Двое мужчин погибли под колесами электрички под Дмитровом

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку по факту гибели двух мужчин на станции "Катуар" Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Следственными органами (...) проводится проверка по фактам смертельного травмирования на станции "Катуар" Савеловского направления Московской железной дороги двух мужчин. (...) На месте происшествия следователем (...) проведен осмотр места происшествия, в настоящее время все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что 29 января в вечернее время на станции "Катуар" погибли двое мужчин. Первый при переходе по нерегулируемому пешеходному настилу попал под электропоезд и скончался на месте. Его личность устанавливается.

Второй мужчина попал под электричку спустя почти три часа на расстоянии около 500 м от места первой трагедии. Он также скончался на месте.