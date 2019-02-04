Движение по Липецкой улице в Москве в районе пересечения с МКАД перекрыли из-за скопления воды

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В связи со скоплением воды на Липецкой улице на юге столицы временно в понедельник днем перекрыто движение транспорта в сторону центра. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

"В районе дома 23 на Липецкой улице сразу после МКАД из-за скопления воды движение в центр полностью перекрыто", - сказал собеседник агентства.

По его словам, этот участок автомобилистам, направляющимся в центр города со МКАД, рекомендовано объезжать по Варшавскому или Каширскому шоссе.

В ЦОДД сообщили, что движение в сторону МКАД организовано по дублеру Липецкой улицы, а движение в сторону центра организовано по Загорьевскому проезду. В настоящее время также перекрыты съезды и с внешней и с внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу по направлению в центр.